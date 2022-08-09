Український півзахисник Михайло Шишка продовжить кар'єру у Львові, повідомляє прес-служба "синьо-золотих левів".

Металіст 1925 оголосив про підписання досвідченого голкіпера

28-річний футболіст підписав з колективом Олега Дулуба контракт терміном на 1 рік. У новій команді Михайло виступатиме під номером 23.

Нагадаємо, Шишка – вихованець Карпат. Професіональну кар'єру розпочав у системі Шахтаря у 2011 році. Встиг пограти за литовський Тракай (нині – Рітеряй), київську Оболонь, грузинські Динамо Тбілісі та Самтредію. Останнім його клубом був Інгулець, за який він зіграв 29 матчів. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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