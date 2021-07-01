Клуб подписал с 32-летним футболистом соглашение на один сезон с возможностью продления контракта еще на один год, сообщает официальный сайт Львова.

Львов арендовал воспитанника Динамо с опытом выступлений в еврокубках

Последней командой Сергея Политыло был Олимпик, откуда он и перешел к "горожанам" на правах свободного агента. Полузащитник сыграл за дончан в 55 матчах, отметившись 7 забитыми мячами и 2 ассистами.

Напомним, ранее Политыло также выступал за Днепр и Черноморец. В последнем сезоне УПЛ он провел 25 игр, в которых забил 3 гола.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21