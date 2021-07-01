Клуб підписав з 32-річним футболістом угоду на один сезон з можливістю подовження контракту ще на один рік, повідомляє офіційний сайт Львова.

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Останньою командою Сергія Політила був Олімпік, звідки він й перейшов до "містян" на правах вільного агента. Півзахисник зіграв за донеччан у 55 матчах, відзначившись 7 забитими м'ячами та 2 асистами.

Нагадаємо, раніше Політило також виступав за Дніпро та Чорноморець. В останньому сезоні УПЛ він провів 25 ігор, у яких забив 3 голи.

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