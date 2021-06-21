Защитник Колоса Алексей Зозуля продолжит карьеру во Львове, сообщает клубная страница "горожан" в социальной сети Instagram.

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Переход 29-летнего защитника состоялся на правах годичной аренды.

Напомним, Зозуля – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в запорожском Металлурге в 2010 году. Также успел поиграть за Полтаву, Говерлу и Верес. В прошлом сезоне Алексей провел за Колос 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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