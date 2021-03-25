Бразильский нападающий Львова Жозе Витор продолжит выступления в чемпионате Норвегии, сообщает издание Nettavisen.

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22-летний форвард на правах аренды будет играть за Будё-Глимт. Соглашение рассчитано до августа 2021 года, у норвежского клуба будет первоочередное право выкупа игрока.

Напомним, Витор присоединился ко Львову в феврале 2019 года. В составе "горожан" забил 3 гола в 33 матчах. 2020-й провел в аренде в тбилисском Динамо. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

К слову, Будё-Глимт – чемпион Норвегии 2020 года.

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