Бразильський нападник Львова Жозе Вітор продовжить виступи у чемпіонаті Норвегії, повідомляє видання Nettavisen.

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22-річний форвард на правах оренди гратиме за Буде-Глімт. Угода розрахована до серпня 2021 року, у норвезького клубу буде першочергове право викупу гравця.

Нагадаємо, Вітор приєднався до Львова у лютому 2019 року. У складі "містян" забив 3 голи у 33 матчах. 2020-й провів у оренді в тбіліському Динамо. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

До слова, Буде-Глімт – чемпіон Норвегії 2020 року.

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