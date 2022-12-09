Сразу четверо футболистов завершили выступления за Львов, сообщает официальный сайт "сине-золотых львов".

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Команду покинули полузащитники Михаил Шишка, Андрей Якымив и Павел Полегенько и нападающий Богдан Мышенко. Руководство и игроки приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Шишка, Мышенко и Якымив перешли во Львов в летнее межсезонье. Шишка провел на поле 11 поединков, Мышенко сыграл в 10 матчах (голов не забивал), а Якымив выходил в 6 встречах. Полегенько присоединился к команде Олега Дулуба в октябре и записал в свой актив 9 матчей.

Напомним, на зимнюю паузу Львов ушел последним, имея в своем активе 9 очков.

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