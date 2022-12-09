Одразу четверо футболістів завершили виступи за Львів, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих левів".

Львів розпочав велику чистку – ЗМІ повідомив про відхід двох гравців та одного з керівників

Команду покинули півзахисники Михайло Шишка, Андрій Якимів і Павло Полегенько та нападник Богдан Мишенко. Керівництво та гравці прийняли рішення про припинення співпраці за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Шишка, Мишенко та Якимів перейшли до Львова у літнє міжсезоння. Шишка провів на полі 11 поєдинків, Мишенко зіграв у 10 матчах (голів не забивав), а Якимів виходив у 6 зустрічах. Полегенько приєднався до команди Олега Дулуба у жовтні і записав у свій актив 9 матчів.

Нагадаємо, на зимову паузу Львів пішов останнім, маючи у своєму активі 9 очок.

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