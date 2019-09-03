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Гомес объяснил, почему решил стать тренером Олимпика

08:00 34 Читати українською
Гомес объяснил, почему решил стать тренером Олимпика
Висенте Гомес / Фото ФК Динамо

Новоиспеченный тренер Олимпика Висенте Гомес поделился впечатлениями от подписания соглашения с донецким клубом.

"Я здесь, потому что это очень интересная возможность для меня. Я увидел большое желание президента пригласить меня возглавить Олимпик и его огромную любовь к своему клубу, что не могло не подкупить меня.

Экс-тренер Динамо Гомес официально возглавил Олимпик

Я полон энтузиазма помочь клубу преодолеть этот сложный период. Не могу дождаться начала работы и знакомства с футболистами", – цитирует Гомеса официальный сайт клуба.

Напомним, 47-летний испанский специалист подписал контракт с донецким клубом на 3 года.

После 6-ти туров Олимпик находится на последней строчке УПЛ, имея в активе одно очко.

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