Львов одержал две победы за день, ничьи Колоса и Олимпика: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона. В контрольных матчей 7 февраля представители УПЛ в 4-х матчах ни разу не проиграли.

Товарищеские матчи

Львов – Спартак Юрмала – 3:0

Голы: Ренан (2), Богунов

Львов – Валмиера Гласс – 2:1

Голы: Игрок на просмотре, Ходаковский

Олимпик – Работнички – 1:1

Голы: Зотько, 38 – Тошевски, 35 (пен)

Колос – Насаф – 2:2

Львов провел два спарринга в день и в обоих оказался сильнее. Сначала подопечные Меликяна разгромили Спартак из Юрмалы – 3:0. Дубль в активе Ренана, еще одним мячом отличился Богунов. Все голы были забиты еще до перерыва.

Львов усилился очередным новичком

Через несколько часов львовяне сыграли с другой командой из Латвии – Валмиера Гласс. Здесь было труднее – победа "львов" со счетом 2:1. Участие в этой игре приняли два игрока, находящиехся на просмотре. Один из них записал в свой актив забитый гол.

Олимпик сыграл вничью с македонской командой Работнички. Команда Висенте Гомеса пропустила первой с пенальти, но буквально тут же Иван Зотько ударом головой сравнял счет после розыгрыша углового.

В заключительном матче дня Колос разошелся миром с узбекским Насафом – 1:1.

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