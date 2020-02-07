Львов усилился очередным новичком

Львов объявил о подписании контракта с очередным новым исполнителем. Им стал защитник Юрий Кравчук.

25-летний защитник Юрий Кравчук, права на которого принадлежат Горняк-Спорту, перешел к львовянам на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год, информирует официальный сайт львовского клуба.

Меликян разочарован трансферной кампанией Львова

Кравчук является воспитанником Черноморца, но за первую команду так и не сыграл. Также защищал цвета СК Одесса и Энергии. Он уже успел сыграть за "львов" товарищеский матч против Миная, который завершился победой закарпатской команды со счетом 2:1. После этого Кравчук отправился с командой Егише Меликяна на сборы в Турцию.

Напомним, ранее Львов уже подписал Андрея Бусько, Егора Клименчука, Никиту Ходаковского, Германа Пенькова и француза Жоэля Бопесу.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?