Тарас Гвоздик, до недавнего времени возглавлявший Львов U-19, покинул свой пост по согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера юношеской команды стал 48-летний Роман Гданский. Об этом львовский клуб сообщил в своем Instagram.

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Новый тренер уже готовит команду к матчу 14 тура чемпионата U-19, где Львов на выезде сыграет против Ингульца. Матч состоится в воскресенье, 20 ноября, в 12:00.

Ранее Роман Гданский работал в клубной ДЮСШ, возглавлял Львов U-21, а также тренировал на тот момент еще винниковский Рух (2010 – 2016).

Молодежная команда Львова занимает 12-е место в чемпионате Украины U-19. Дела основной команды немного хуже – подопечные Олега Дулуба занимают предпоследнее место в УПЛ.

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