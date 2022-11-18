Тарас Гвоздик, який донедавна очолював Львів U-19, залишив свою посаду за згодою сторін. Виконувачем обов'язків головного тренера юнацької команди став 48-річний Роман Гданський. Про це львівський клуб повідомив у своєму Instagram.

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Новий тренер вже готує команду до матчу 14-го туру чемпіонату U-19, де Львів на виїзді зіграє проти Інгульця. Матч відбудеться у неділю, 20 листопада, початок о 12:00.

Раніше Роман Гданський працював у клубній ДЮСШ, очолював Львів U-21, а також тренував на той момент ще винниківський Рух (2010 – 2016).

Молодіжна команда Львова посідає 12 місце в чемпіонаті України U-19. Справи основної команди трохи гірші – підопічні Олега Дулуба посідають передостаннє місце в УПЛ.

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