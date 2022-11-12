Бывший защитник Карпат Сергей Симинин продолжит карьеру во Львове, сообщает официальный сайт УПЛ.

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"Горожане" уже внесли 35-летнего ветерана в свою заявку на чемпионат Украины. Условия и сроки соглашения пока не известны. В команде Олега Дулуба Сергей будет выступать под номером 30.

Напомним, Симинин начал профессиональную карьеру в Заре в 2006 году. Успел поиграть также за Волынь, Гелиос, Ворсклу, Александрию и Верес. В прошлом сезоне был одним из лидеров Карпат и помог "зелено-белым" выйти в Первую лигу. С июля 2022-го оставался без команды. Всего в УПЛ провел 191 матч, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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