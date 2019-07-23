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Львов объявил о трансферах двух бразильцев

13:02 156 Читати українською
Львов объявил о трансферах двух бразильцев
Баяно / фото: Львов

ФК Львов продолжает усиливаться накануне старта нового сезона в УПЛ.

Бразильские полузащитники Баяно и Леонардо Монтезелло заключили пятилетние соглашения с львовским клубом, сообщает пресс-служба "львов".

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Опорный полузащитник Монтезелло, который во Львове будет выступать под 8 номером, ранее играл за бразильский Гуарульюс и словацкий Локомотив.

Баяно, который действует на позиции вингера, выбрал 18-й номер. Последним клубом бразильца также был Локомотив из Кошице.

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