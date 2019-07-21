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Бруно покинет ФК Львов, – Блавацкий

13:49 80 Читати українською
Бруно покинет ФК Львов, – Блавацкий
Богдан Блавацкий / фото: ФК Львов

Главный тренер Львова Богдан Блавацкий рассказал о перспективах нападающего Бруно Дуарте в команде.

"Бруно, скорее всего, покинет наш клуб. Есть варианты трудоустройства в других командах. Он несколько дней назад приехал с переговоров с одним из клубов. Поэтому мы решили его задействовать в контрольном матче с Волынью", – сказал Блавацкий в эфире ТК Футбол.

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К слову, в прошлом сезоне во Львове Бруно принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забив 9 голов и отдав результативную передачу.

Львов в сезоне 2018/19 занял 6 место в турнирной таблице УПЛ и не попал в еврокубки, уступив место Мариуполю и Заре.

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