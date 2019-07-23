Львів оголосив про трансфери двох бразильців

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Барселона – Челсі: Де Йонг і Нету дебютують – Вальверде робить радикальні зміни
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"Десятка" для Динамо: 5 легіонерів, які можуть стати серйозним підсиленням київського клубу – один представляє УПЛСергій Тищенко — 12:35 6984
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Бешикташ завадить Фенербахче підписати Коноплянку – турецький клуб уже домовився з українцемТуреччина — 11:30 1263
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Бетіс офіційно оголосив про трансфер ФекіраІспанія — 09:15 726
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Брюгге: представлення суперника Динамо в Лізі чемпіонів – частий гість в Україні, якому перестала всміхатися ФортунаЛіга чемпіонів — 09:00 3008