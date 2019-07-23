Львів оголосив про трансфери двох бразильців

ФК Львів продовжує підсилюватися напередодні старту нового сезону в УПЛ.

Бразильські півзахисники Баяно та Леонардо Монтезелло уклали п’ятирічні угоди з львівським клубом, повідомляє прес-служба "левів".

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Опорний півзахисник Монтезелло, який у Львові виступатиме під 8 номером, раніше грав за бразильський Гуарульюс та словацький Локомотив.

Баяно, який діє на позиції вінгера, обрав 18-й номер. Останнім клубом бразильця також був Локомотив із Кошіце.

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