toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Львів оголосив про трансфери двох бразильців

13:02 767 Читать на русском
Львів оголосив про трансфери двох бразильців
Баяно / фото: Львів

ФК Львів продовжує підсилюватися напередодні старту нового сезону в УПЛ.

Бразильські півзахисники Баяно та Леонардо Монтезелло уклали п’ятирічні угоди з львівським клубом, повідомляє прес-служба "левів".

Бруно покине ФК Львів, – Блавацький

Опорний півзахисник Монтезелло, який у Львові виступатиме під 8 номером, раніше грав за бразильський Гуарульюс та словацький Локомотив.

Баяно, який діє на позиції вінгера, обрав 18-й номер. Останнім клубом бразильця також був Локомотив із Кошіце.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Брюгге: представлення суперника Динамо в Лізі чемпіонів – частий гість в Україні, якому перестала всміхатися Фортуна
09:00
3008
Теги
Трансфери Львів Львів Трансфери чемпіонату України Баяно Баяно Леонардо Монтезелло Леонардо Монтезелло
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
16
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук