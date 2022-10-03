44-летнего специалиста задержал режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, когда он приехал на лечение. Во время допроса он якобы признался, что выходил на проезжую часть во время оппозиционных митингов в 2020 году.

Тренера Львова задержали в Беларуси – режим Лукашенко угрожает даже лишением свободы

Как сообщает белорусская Tribuna , сегодня, 3 октября, Хомутовскому вынесли приговор. Он получил 13 суток административного ареста из-за распространения сообщений из Telegram-каналов, которые власти признали экстремистскими. Раньше Василий был подписантом за честные выборы.

Главный тренер Львова Олег Дулуб заявлял, что коуч вратарей вскоре должен был вернуться к занятиям с командой. В клубе с Запада Украины Василий Хомутовский был трудоустроен с января.