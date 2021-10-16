"Анализировать Динамо и легко, и сложно. Команда заточена под вертикальный футбол. Основной момент – это опорная зона. Плюс Буяльский сейчас, на мой взгляд, один из лучших, если не лучший игрок в Украине. Мы не решили проблему Виталия в первом тайме. Сразу после первого гола пропускаем от него в контратаке.

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А мяч в раздевалку не добавил нам положительных эмоций. Матчи с такими соперниками – это всегда вопрос психологии. Если брать исполнительское мастерство отдельных игроков, то естественно Динамо укомплектовано лучше. Наблюдал за работой Луческу в этом и прошлом годах. Сейчас Динамо действительно показывает вертикальный футбол с выходами в контратаку. Очень сложно обороняться. Нужно оставаться единым целым.

Если выпадают один или два игрока, сразу возникают проблемы. Счет 1:2 заставлял нас атаковать. Назарию Нычу нужен было пространство, а Альваро лучше может зацепиться за мяч и разогнать атаку. Были вынуждены перейти на такой треугольник, но не все сработало. Шина не цеплялся за мяч и был инертным, поэтому его заменили. Не сказал бы, что в первом пропущенном голе есть вина нашего вратаря, хотя и удар был в район ближней штанги. В таких матчах нет мелочей", – поделился Дулуб в эфире телеканала Футбол.

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