Львов определился с тремя командами, с которыми проведет контрольные матчи на сборах в Турции.

Зимние сборы Львова в Турции продлятся с 17 января по 17 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

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За это время команда проведет по меньшей мере три поединка. 22 января "сине-золотые львы" сыграют с австрийским Хартбергом, 26 января – с Динамо Тбилиси, а 28 января – с чешским Теплице. Пока еще продолжаются переговоры с двумя клубами.

Добавим, что Львов завершил 2021 год на 12 месте в УПЛ с 17 очками в активе.

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