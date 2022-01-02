Львов назвал первых спарринг-партнеров на сборах
20:20 - Читати українською
Львов определился с тремя командами, с которыми проведет контрольные матчи на сборах в Турции.
Зимние сборы Львова в Турции продлятся с 17 января по 17 февраля, сообщает официальный сайт клуба.
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За это время команда проведет по меньшей мере три поединка. 22 января "сине-золотые львы" сыграют с австрийским Хартбергом, 26 января – с Динамо Тбилиси, а 28 января – с чешским Теплице. Пока еще продолжаются переговоры с двумя клубами.
Добавим, что Львов завершил 2021 год на 12 месте в УПЛ с 17 очками в активе.
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