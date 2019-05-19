Львов на выезде минимально обыграл Александрию и прервал трехмесячную безвыигрышную серию

В рамках 29 тура чемпионата Украины Александрия дома уступила Львову. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В 29-м туре первой группы чемпионата Украины Александрия принимала Львов. "Желто-черные" набрали 48 очков и на девять пунктов опережали своего ближайшего преследователя. Поэтому сегодня они планировали победой над соперником войти в историю и завоевать бронзовые медали. Тем более, что после триумфа Шахтера в Кубке Украины третье место автоматически позволяет сыграть в групповом турнире Лиги Европы. ФК Львов, замыкая турнирную шестерку, находился в глубоком кризисе. Команда не забивала в последних трех матчах и не знала вкуса побед в последних шести поединках. Все это давило на команду и требовало нестандартных решений.

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Уже на третьей минуте хозяева заработали стандарт, однако подача со штрафного у Дмитрия Гречишкина не удалась и мяч оказался в руках у голкипера. Александрийцы больше контролировали игру, но до опасных ударов дело не доходило.

На четырнадцатой минуте, после выполнения стандарта львовянами, Вадим Парамонов опасно пробивал по воротам и только реакция Юрия Панькива спасла Александрию от верного гола. А через четыре минуты могли забить хозяева: Глеб Бухал со штрафного левой безупречно пробил в угол ворот, однако Александр Бандура правильно выбрал позицию и нейтрализовал угрозу. На 37-й минуте опасно пробивал Бруно и мяч пролетел выше ворот.

В начале второго тайма Бруно, получив прекрасную передачу от Пернамбуко, избежал положения вне игры и вышел один на один с голкипером. Однако удар пришелся прямо в Юрия Панькива.

На 58-й минуте Бруно, пройдя слева в штрафную соперника, отдал передачу на Педро и тот переправил мяч мимо голкипера. После забитого гола львовяне не остановились, а продолжили атаковать. Неплохие шансы были и у Бруно и у Альваро. Александрийцы ничего особенного создать так и не смогли.

Первая победа Львова за последние три месяца принесла команде 33 очка и шестое место. Александрия с 48-ю пунктами осталась третьей.

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