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Защитник Львова Адамюк может продолжить карьеру в Израиле

17 мая 20:24 141 Читати українською
Защитник Львова Адамюк может продолжить карьеру в Израиле
Владимир Адамюк / УПЛ

Защитник Львова Владимир Адамюк летом может стать игроком израильского Маккаби Хайфа.

Скауты израильского Маккаби Хайфа в течение последнего месяца внимательно следили за игрой защитника Владимира Адамюка, сообщает Sport Arena.

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По информации источника, футболист Львова уже летом может перебраться в чемпионат Израиля. Украинский клуб стремится получить 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что руководство Львова больше не заинтересовано в проекте, и клуб может прекратить свое существование.

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