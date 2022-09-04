В рамках 3-го тура УПЛ 222/23 Львов и Кривбасс сильнейшего не определили (0:0). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Львов неплохо начал новый чемпионат, устроив перестрелку с Зарей (2:3) и потеряв очки лишь в компенсированное время. Впрочем, в 3-м туре соперник был не менее серьёзным – Кривбасс. Новичок УПЛ хоть и не набрал очков в первых двух матчах (и даже голов не забивал), однако дал очень достойный бой Шахтеру неделю назад. Кроме того, команда Юрия Вернидуба существенно превосходит "горожан" по кадровому потенциалу.

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Такой матч решил посетить даже Александр Петраков. По его лицу читалось, что тренер не очень доволен увиденным. Скорости были низкими, единоборств проводили больше, чем атак, а интересных моментов почти не создавали. Тем не менее, Львов до перерыва выглядел гораздо убедительнее Кривбасса.

"Горожане" имели две хорошие возможности открыть счёт. Так, на 6-й минуте Бойко пробил со штрафного в ближний угол, попав во внешнюю сторону сетки. На 31-й же Ныч получил скидку от Бугая и мощно выстрелил из левого края штрафной – мимо дальнего угла! Криворожцы огрызнулись рядом совсем неострых ударов.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Юрий Вернидуб в раздевалке провёл двойную замену, выпустив Устименко и Кораблина (Рябов и Понедельник пошли отдыхать). Частично этот ход возымел действие.

Кривбасс захватил инициативу и контроль над мячом, явно доминируя во втором тайме. Тем не менее, моментов всё равно не возникало, ведь количество ошибок на трети поля "горожан" было колоссальным. Львов уверенно оборонялся, ничего не позволяя у собственных ворот.

Подобная картина встречи не менялась до самого финального свистка. Примечательно, что за весь матч команды провели лишь по одному попаданию в створ. В конце концов, поединок завершился нулевой ничьей.

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