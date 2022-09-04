В рамках 3-го туру УПЛ 222/23 Львів і Кривбас сильнішого не визначили (0:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Львів непогано розпочав новий чемпіонат, влаштувавши перестрілку із Зорею (2:3) й втративши очки аж у компенсований час. Втім, у 3-му турі суперник був не менш серйозний – Кривбас. Новачок УПЛ хоч і не набрав очок у перших двох матчах (і навіть голів не забивав), однак дав дуже гідний бій Шахтарю тиждень тому. Крім того, команда Юрія Вернидуба суттєво перевершує "містян" за кадровим потенціалом.

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На такий матч вирішив завітати навіть Олександр Петраков. По його обличчю читалося, що тренер не дуже задоволений побаченим. Швидкості були низькими, єдиноборств проводили більше, ніж атак, а цікавих моментів майже не створювали. Тим не менш, Львів до перерви виглядав набагато переконливіше за Кривбас.

"Містяни" мали дві хороші можливості відкрити рахунок. Так, на 6-й хвилині Бойко пробив зі штрафного у ближній кут, влучивши у зовнішній бік сітки. На 31-й же Нич отримав скидку від Бугая й потужно вистрілив з лівого краю карного майданчика – повз дальній кут! Криворіжці огризнулись низкою зовсім негострих ударів.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Юрій Вернидуб у роздягальні провів подвійну заміну, випустивши Устименка й Корабліна (Рябов і Понєдєльнік пішли відпочивати). Частково цей хід подіяв.

Кривбас захопив ініціативу й контроль над м'ячем, явно домінуючи в другому таймі. Тим не менш, моментів все одно не виникало, адже кількість помилок на третині поля "містян" була колосальною. Львів впевнено оборонявся, нічого не дозволяючи біля власних воріт.

Подібна картина зустрічі не змінювалась до самого фінального свистка. Показово, що за весь матч команди провели лише одному влучанню в площину. Зрештою, поєдинок завершився нульовою нічиєю.

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