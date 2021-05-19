Львов существенно подправил свое финансовое положение благодаря помощи от киевского Динамо.

Игроки и тренеры Львова получили выплаты в полном объеме за сезон 2020/21 – клуб не имеет перед ними никаких задолженностей.

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Как информирует meta-ratings, особенно помог в этом бонус от Динамо за победу над Шахтером, который существенно улучшил финансовое положение клуба.

Напомним, Львов спасся от вылета из УПЛ и шокировал в 19-м туре, когда неожиданно обыграл "горняков" (3:2).

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