Львов избежал задолженностей перед отпуском – спас бонус от Динамо
12:53 - Читати українською
Львов существенно подправил свое финансовое положение благодаря помощи от киевского Динамо.
Игроки и тренеры Львова получили выплаты в полном объеме за сезон 2020/21 – клуб не имеет перед ними никаких задолженностей.
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Как информирует meta-ratings, особенно помог в этом бонус от Динамо за победу над Шахтером, который существенно улучшил финансовое положение клуба.
Напомним, Львов спасся от вылета из УПЛ и шокировал в 19-м туре, когда неожиданно обыграл "горняков" (3:2).
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