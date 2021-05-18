В новом сезоне у Львова будет новый генеральный директор – им станет 26-летний Вадим Левчук, сообщает официальный сайт клуба. Бывший гендиректор клуба Андрей Панькив останется в структуре клуба в должности вице-президента.

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"Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство клуба за доверие. Учитывая это, даю гарантию, что сделаю все, что в моих силах, чтобы решить все клубные проблемы и чтобы жители нашего прекрасного города могли гордиться нашей командой", – отметил Левчук в комментарии пресс-службе клуба.

К слову, Львов завершил сезон 2020/21 на 8 месте, набрав 29 очков. Одним из самых ярких поединков сезона стала победа над Шахтером.

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