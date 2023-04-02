Львову нынче не позавидуешь. Команда идет на дне турнирной таблицы с отставанием в четыре очка от зоны переходных матчей, а до "зоны жизни" не хватает пяти очков. В первых трех турах после зимней паузы "горожане" набрали четыре, одолев Минай и расписав боевую ничью с Кривбассом (проиграли лишь Заре при хорошем футболе в последние 20 минут), однако это не спасло Олега Дулуба от отставки.

Бессмертный – о предложении Львова: "Надо было уладить этические моменты"

Одновременно с этим в клубе появился спортивный директор с неоднозначной репутацией. Некоторые журналисты заявляют, что у преемника Дулуба – Анатолия Бессмертного – тоже есть сомнительные страницы в тренерской карьере, а потому от Львова ожидают подозрительных матчей в конце сезона. Доказательств никто не предоставил, поэтому остаётся просто наблюдать.

Смена тренера пришлась на ужасный отрезок в календаре. "Горожане" в следующих пяти матчах дважды сыграют с Шахтером, будут иметь матч против СК Днепра-1 и примут Динамо. Возвращение Анатолия Бессмертного в подобных условиях можно было бы назвать суицидальным решением, однако на ситуацию стоит взглянуть и с другой стороны.

Старый-новый коуч имел две недели на подготовку команды, а за время тяжелого отрезка футболисты успеют сыграться. К относительно простому завершению сезона Львов подойдет качественно сбитым. Кроме того, за время своей первой каденции Анатолий Бессмертный бил Шахтер и стабильно отбирал очки у лидеров.

Нынешнее же Динамо настолько уязвимо, что назвать киевский коллектив "грандовым" было бы просто смешно. В гости к львовянам приехал нестабильный середняк, которого способен разбить даже Ингулец. Причем петровцы били лучшую версию "бело-синих" – ту, в которой выступает Буяльский.

Без Виталия подопечные Мирчи Луческу играют не лучше того же Львова. По крайней мере, если говорить о позиционной атаке, хотя и в обороне все дико нестабильно. Лидер команды будет недоступен еще на протяжении двух матчей, ведь слишком много наговорил арбитрам после победы над СК Днепром-1.

Пока что она остается единственной для Динамо на старте сезона. Добыть ее удалось благодаря прагматичному подходу – на уязвимых защитников "спортклубовцев" надавили прессингом, забив гол, после чего киевляне отдали мяч и отошли в средний блок. Впрочем, без Буяльского все сразу же завершилось поражением от Зари. Хуже всего, за все три тура "бело-синие" создали примерно три-четыре реальных момента.

Как следствие, Динамо отстало от третьей позиции на шесть очков. Клуб где-то сознательно пошел на уменьшение стабильности, расчистив состав и предоставив время молодежи, но такой жестокий кризис явно не входил в планы. Киевляне никогда в истории не выглядели настолько слабо – сейчас нельзя говорить даже о гарантированности победы над аутсайдером. Впрочем, в таких условиях хотя бы мотивация футболистов должна бить через край.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бойко, Леднев, Шапаренко (Динамо)

Вне заявки: Бущан, Супряга, Кабаев, Перрис (Динамо)

Дисквалифицированы: Муравский – Буяльский

Ориентировочные составы на матч Львов – Динамо

Львов: Рыбка – Грисьо, Вовкун, Дитятьев, Кузык – Алибеков, Антонио – Беляев, Свржняк, Богунов – Бугай

Динамо: Нещерет – Караваев, Дячук, Попов, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Бенито, Гармаш, Лонвейк – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Очевидно, что Динамо фаворит. Тем не менее надо говорить объективно – без Буяльского и ряда других лидеров киевляне не выглядят сильнее Львова в игровом плане. Моментов де-факто нет, в обороне куча ошибок, общее впечатление катастрофическое. У такой версии "бело-синих" нет никаких реальных преимуществ над "горожанами".

Подопечные Мирчи Луческу доказали свою системную неспособность играть на 60+ процентов владения против закрытых соперников. Если они и победят львовян, то только из-за грубой ошибки оппонента или благодаря гениальному проходу/удару/пасу отдельного футболиста. Мы же рискнем поставить на ничью без голов, ведь для этого есть все условия.

Луческу стоит уйти: главная проблема румына, указатель от Шахтера и достойная замена другим иностранцем, которого вы знаете