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Эффектный гол Леднева со штрафного в видеообзоре матча Львов– Заря

17:05 35 Читати українською
Эффектный гол Леднева со штрафного в видеообзоре матча Львов– Заря
Львов – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Львов в родных стенах дома минимально уступил Заре и выбыл из розыгрыша Кубка Украины.

 
Богдан Леднев 48’
48’ Богдан Леднев

Первый тайм встречи прошел при ощутимом преимуществе Зари, которая быстро захватила контроль над мячом и проводила позиционные атаки, но воплотить свое преимущество в гол не получилось.

Заря минимально победила Львов и вышла в полуфинал Кубка Украины

После перерыва луганчане таки смогли забить: Леднев выполнил практически эталонный удар со штрафного – 1:0. Сразу после забитого мяча Заря могла удвоить преимущество, но Караваев не смог точно пробить. В последние минуты встречи Львов побежал вперед и заставил защитников луганчан попотеть, но гол Леднева так и остался единственным в отчетном матче. Подопечные Вернидуба вышли в полуфинал Кубка Украины.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Заря Заря Кубок Украины Видеоновости Львов Львов Львов - Заря
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