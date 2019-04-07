Эффектный гол Леднева со штрафного в видеообзоре матча Львов– Заря

Львов в родных стенах дома минимально уступил Заре и выбыл из розыгрыша Кубка Украины.

Первый тайм встречи прошел при ощутимом преимуществе Зари, которая быстро захватила контроль над мячом и проводила позиционные атаки, но воплотить свое преимущество в гол не получилось.

Заря минимально победила Львов и вышла в полуфинал Кубка Украины

После перерыва луганчане таки смогли забить: Леднев выполнил практически эталонный удар со штрафного – 1:0. Сразу после забитого мяча Заря могла удвоить преимущество, но Караваев не смог точно пробить. В последние минуты встречи Львов побежал вперед и заставил защитников луганчан попотеть, но гол Леднева так и остался единственным в отчетном матче. Подопечные Вернидуба вышли в полуфинал Кубка Украины.