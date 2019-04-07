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Заря минимально победила Львов и вышла в полуфинал Кубка Украины

16:00 104 Читати українською
Заря минимально победила Львов и вышла в полуфинал Кубка Украины
Львов – Заря – 0:1

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Украины Заря благодаря голу Богдана Леднева переиграла Львов (0:1).

 
Богдан Леднев 48’
48’ Богдан Леднев

Первый тайм встречи прошел при ощутимом преимуществе Зари, которая быстро захватила контроль над мячом и проводила позиционные атаки. "Мужики" старались доводить их до логического завершения: так, на 16-й минуте Леднев пробил слабо для голкипера, на 23-й Силас ударил с дистанции рядом со штангой, а на 33-й из пределов штрафной стрелял Леднев – Сарнавский со второй попытки поймал мяч. Львову же ничего не удавалось – команда не могла найти свой темп, а из моментов можно вспомнить разве что очень неточные выстрелы Педро и Пернамбукко.

Своё преимущество трансформировать в гол Заря смогла сразу после перерыва усилиями Леднева, который на 47-й минуте прямым ударом со штрафного попал под самую перекладину. В следующей же атаке Карваев мог сразу и добить хозяев, убрав в штрафной Борзенко, однако Александр пробил в сантиметрах от каркаса ворот. Львовяне ответили неточным замыканием Адамюк, а Заря продолжила транжирить моменты: в частности, на 65-й мяч после выстрела Силаса вытащил из угла Сарнавский, а на 67-й Тымчик с рикошетом пробил в противоход голкиперу – штанга спасла "горожан".

Ситуация была критической, но Львов сумел собраться и перехватить инициативу, в последние 15 минут несколько раз потревожив оборону соперника. Если удар Шины с лежащей позиции на 76-й минуте был слабым для Махарадзе, то на 82-й откровенно не повезло: Пернамбукко обыграл всех на фланге, ворвался в штрафную и попал в плечо голкипера. На 85-й же после его прострела Шина промазал с убойной позиции.

Львовяне бились до последних минут, но Заря смогла мобилизовать силы и удержать нужный счет. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Зари, которая стала полуфиналистом Кубка Украины.

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