Львов – Заря: анонс матча УПЛ

Львов в рамках 30-го тура УПЛ принимает Зарю. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Львов в прошлом туре одержал сенсационную победу над Александрией, прервав 6-матчевую проигрышную серию в УПЛ. Это несколько подраскрутило интригу в борьбе за еврокубки, ведь за три тура до окончания чемпионата Заря имеет девять очков отставания от третьего места – и у луганчан есть очная встреча с подопечными Шарана. Существует призрачная надежда на то, что "жёлто-черные" где-то потеряют шесть зачётных баллов, хотя вероятность очень низкая. Аналогичная ситуация и у Львова с Мариуполем, однако руководству, похоже, уже всё равно на пятое место – по слухам в СМИ, клуб продают.

"Изюминки"

– Безвыигрышная клубная рекордная домашняя серия Львова в чемпионате длится 7 матчей (3 ничьи, 4 поражения)

– Заря не побеждает в Премьер-лиге 3 матча подряд (1 ничья, 2 поражения), при этом пропуская ровно по одному голу за матч.

Невозможно сказать, насколько Львов ожил в Александрии. По качеству футбола это был ужасный матч с обеих сторон – "горожане" проиграли несколько матчей с гораздо более яркой игрой, так что выводы по команде Богдана Блавацкого делать рано. Всё покажет встреча против Зари, которая в прошлом туре минимально уступила Шахтеру. Этот матч трудно занести в актив луганчан, ведь "горняки" доминировали, а всё, на что хватило "мужиков" – это неубедительный штурм с кучей неточных подач и практически без остроты. Впрочем, сегодня проигрывать нельзя, ведь Мариуполь может оторваться от Зари на три очка, что за два тура до конца сезона болезненно ударит по перспективам на четвёртое место.

ФК Львов может сменить владельца

Кадровая ситуация

Под вопросом: Алваро (Львов)

Дисквалифицированы: Бруну Дуарте, Витор (Львов)

Ориентировочные составы на матч Львов – Заря

Львов: Сарнавский – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Насонов – Приймак, Мартан – Висенте Феррейра, Алваро – Пернамбуко

Заря: Шевченко – Караваев, Вернидуб, Литвин, Михайличенко – Силас, Чайковский – Лунёв, Леднев, Хомченовский – Будковский

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Заря, конечно, неидеальна, но матчи против Львова весной ей давались – а тогда "горожане" выглядели неплохо. Сейчас же коллектив Богдана Блавацкого является безусловным андердогом противостояния, поэтому можно прогнозировать победу луганчан.