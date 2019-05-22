Львів – Зоря: анонс матчу УПЛ

Львів в рамках 30-го туру УПЛ приймає Зорю. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Львів у минулому турі здобув сенсаційну перемогу над Олександрією, перервавши 6-матчеву програшну серію в УПЛ. Це дещо підрозкрутило інтригу в боротьбі за єврокубки, адже за три тури до завершення чемпіонату Зоря має дев'ять очок відставання від третього місця – і у луганців є очна зустріч з підопічними Шарана. Існує примарна надія на те, що "жовто-чорні" десь втратять шість залікових балів, хоча ймовірність дуже низька. Аналогічна ситуація і у Львова з Маріуполем, однак керівництву, схоже, вже все одно на п'яте місце – за чутками у ЗМІ, клуб продають.

"Родзинки"

– Безвиграшна клубна рекордна домашня серія Львова в чемпіонаті триває 7 матчів (3 нічиї, 4 поразки)

– Зоря не перемагає в Прем'єр-лізі 3 матчі поспіль (1 нічия, 2 поразки), при цьому пропускаючи рівно по одному голу за матч.

Неможливо сказати, наскільки Львів ожив у Олександрії. За якістю футболу це був жахливий матч з обох сторін – "містяни" програли кілька поєдинків з набагато яскравішою грою, так що висновки по команді Богдана Блавацького робити зарано. Все покаже зустріч проти Зорі, яка у минулому турі мінімально поступилася Шахтарю. Цей матч важко занести в актив луганців, адже "гірники" домінували, а все, на що вистачило "мужиків" це непереконливий штурм з купою неточних подач і практично без гостроти. Втім, сьогодні програвати не можна, адже Маріуполь може відірватися від Зорі на три очки, що за два тури до завершення сезону болісно вдарить по перспективах на четверте місце.

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Кадрова ситуація

Під питанням: Алваро (Львів)

Дискваліфіковані: Бруну Дуарте, Вітор (Львів)

Орієнтовні склади на матч Львів – Зоря

Львів: Сарнавський – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Насонов – Приймак, Мартан – Вісенте, Феррейра, Алваро – Пернамбуко

Зоря: Шевченко – Караваєв, Вернидуб, Литвин, Михайліченко – Сілас, Чайковський – Луньов, Лєднєв, Хомченовський – Будківський

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Зоря, звісно, неідеальна, але матчі проти Львова навесні їй давались – а тоді "містяни" виглядали непогано. Зараз же колектив Богдана Блавацького є безумовним андердогом протистояння, тому можна прогнозувати перемогу луганців.