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ФК Львов может сменить владельца

21 мая 20:36 434 Читати українською
ФК Львов может сменить владельца
ФК Львов / Сайт клуба

Владелец ФК Львов Богдан Копытко может продать клуб.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик рассказал, что клуб из Львова может сменить владельца: "Насколько мне известно, ФК Львов продается. Кто желает, тот сможет купить клуб со всеми его активами", – сказал ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Владельцы ФК Львов собираются закрывать этот проект, – Цыганык

К слову, ФК Львов в последний момент пробился в верхнюю шестерку УПЛ, правда, занимает в чемпионской группе последнее место и имеет в активе 33 очка, до зоны еврокубков – 6 очков.

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Львов Львов Игорь Цыганык Богдан Копытко
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