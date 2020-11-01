Главный голеадор текущего чемпионата Украины Владислав Кулач получил повреждение в выездном поединке со Львовом.

Нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач травмировался в матче 8-го тура УПЛ против Львова.

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27-летний футболист не смог продолжить игру и был заменен на 23-й минуте поединка. Характер травмы пока неизвестен, однако, скорее всего, Владислав потянул мышцу бедра.

К слову, Кулач делит лидерство в гонке бомбардиров украинской Премьер-лиги с иранским форвардом Олимпика Захедитабаром Шахабом – на счету представителя "зелено-белых" 5 голов в восьми встречах.

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