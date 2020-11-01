Львів – Ворскла: лідер гонки бомбардирів УПЛ отримав травму і не зміг продовжити поєдинок
Головний голеадор поточного чемпіонату України Владислав Кулач зазнав пошкодження у виїзному поєдинку зі Львовом.
Нападник полтавської Ворскли Владислав Кулач отримав пошкодження у матчі 8-го туру УПЛ проти Львова.
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27-річний футболіст не зміг продовжити гру і був замінений на 23-й хвилині поєдинку. Характер травми наразі невідомий, однак, найімовірніше, Владислав потягнув м'яз стегна.
До слова, Кулач ділить лідерство у гонці бомбардирів української Прем'єр-ліги з іранським форвардом Олімпіка Захедітабаром Шахабом – на рахунку представника "зелено-білих" 5 голів у восьми зустрічах.
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