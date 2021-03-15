Украина не сыграет мартовские матчи отбора к ЧМ-2022 во Львове – сборная меняет стадион
Похоже, сборная Украины потеряет преимущество львовского фарта в ближайших поединках.
УАФ отказалась от проведения матчей национальной команды против Финляндии и Казахстана на Арене Львов, сообщает Telegram канал "Тайны Футбола".
В сборной Украины прокомментировали вероятный перенос мартовских матчей квалификации ЧМ-2022 со Львова
Поединки отбора к ЧМ-2022, которые запланированы на 28-е и 31 марта, пройдут в Киеве на НСК Олимпийский. Такой перенос связан со сложной эпидемиологической ситуацией на Западе Украины.
Напомним, первая встреча в рамках квалификации на будущий Мундиаль для подопечных Шевченко запланирована на выезде против Франции 24 марта.
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