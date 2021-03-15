УАФ отказалась от проведения матчей национальной команды против Финляндии и Казахстана на Арене Львов, сообщает Telegram канал "Тайны Футбола".

В сборной Украины прокомментировали вероятный перенос мартовских матчей квалификации ЧМ-2022 со Львова

Поединки отбора к ЧМ-2022, которые запланированы на 28-е и 31 марта, пройдут в Киеве на НСК Олимпийский. Такой перенос связан со сложной эпидемиологической ситуацией на Западе Украины.

Напомним, первая встреча в рамках квалификации на будущий Мундиаль для подопечных Шевченко запланирована на выезде против Франции 24 марта.

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