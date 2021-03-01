Матч 18-го тура УПЛ между Рухом и Львовом состоится не в запланированный день.

Дирекция УПЛ с согласия обоих клубов перенесла матч 18-го тура Рух – Львов на более поздний срок, сообщает официальный сайт чемпионата.

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Новая дата поединка пока не сообщается. Отметим, что инициатором переноса был ФК Львов. Предварительно встреча должна была состояться 13 марта.

К слову, львовские команды являются аутсайдерами чемпионата Украины. Львов занимает последнее место с 12 пунктами в активе, а Рух расположился на 11 позиции, имея на 1 очко больше.

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