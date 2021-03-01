Матч 18-го туру УПЛ між Рухом та Львовом відбудеться не в запланований день.

Дирекція УПЛ за згоди обох клубів перенесла матч 18-го туру Рух – Львів на пізніший термін, повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

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Нова дата поєдинку наразі не повідомляється. Відзначимо, що ініціатором перенесення був ФК Львів. Попередньо зустріч мала відбутись 13 березня.

До слова, львівські команди є аутсайдерами чемпіонату України. Львів посідає останнє місце з 12 пунктами в активі, а Рух розташувався на 11 позиції, маючи на 1 очко більше.

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