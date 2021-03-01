Виталий Шумский больше не является главным тренером Львова, сообщает официальный сайт "горожан".

Львов отправил Шумского в отставку – команду возглавил экс-игрок Динамо, – СМИ

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 48-летний специалист, который последние пять месяцев исполнял обязанности наставника львовян, уже покинул расположение команды. Вместе с Шумским "сине-золотых" оставил и его помощник Тарас Мазур. Имя нового тренера будет объявлено 2 марта.

Напомним, Шумский возглавил Львов в октябре 2020 года. Под его руководством "горожане" провели 9 матчей в УПЛ, в которых одержали 3 победы и 2 ничьи и потерпели 4 поражения.

После 16-ти туров "горожане" с 12 очками идут последними в турнирной таблице УПЛ.

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