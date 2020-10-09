УПЛ назвала новую дату проведения матча первого тура между Львовом и Минаем. Напомним, поединок должен был состояться еще 22 августа, однако из-за вспышки коронавируса в лагере львовского клуба был перенесен на неопределенный срок.

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Официальный сайт организации объявил дату и время встречи – 15 ноября в 14:00. Кроме того, в УПЛ назначили новые даты матчей этих команд в молодежном и юношеском чемпионатах: Львов U-21 – Минай U-21 состоится 11 октября в 14:00, а Львов U-19 – Минай U-19 – в 12:00 этого же дня.

Напомним, Львов после 5-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, имея в своем активе 1 очко, Минай с 4-мя пунктами – одиннадцатый.

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