"Мы хорошо начали, забили гол. А потом на ровном месте привезли себе пенальти и пропустили. После удаления Ингулец играл лучше, но мы хорошо оборонялись.

Ингулец – Минай – 1:1 – видео голов и обзор матча

У нас равные по силе команды, примерно одинаковый состав. У нас просто больше молодых, в обороне средний возраст 20-21 год. У Ингульца же более опытная команда. Первый тайм Миная мне очень понравился.

Выступление новичков в УПЛ? И мы, и Ингулец набираем очки. Не думаю, что наши команды выглядят хуже. Да, мы пока не будем претендовать на высокие места и еврокубки, но втянемся в сезоне и будем конкурировать", – цитирует Кобина официальный сайт Ингульца.

Напомним, после 5-ти туров Минай и Ингулец делят 10-11 строчки турнирной таблицы УПЛ, набрав по 4 очка. У закарпатской команды есть игра в запасе.

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