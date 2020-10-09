УПЛ назвала нову дату проведення матчу першого туру між Львовом та Минаєм. Нагадаємо, поєдинок мав відбутися ще 22 серпня, однак через спалах коронавірусу у таборі львівського клубу був перенесений на невизначений термін.

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Офіційний сайт організації оголосив дату і час зустрічі – 15 листопада о 14:00. Окрім того, в УПЛ призначили нові дати матчів цих команд у молодіжному та юнацькому чемпіонатах: Львів U-21 – Минай U-21 відбудеться 11 жовтня о 14:00, а Львів U-19 – Минай U-19 – о 12:00 цього ж дня.

Нагадаємо, Львів після 5-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, маючи у своєму активі 1 очко, Минай з 4-ма пунктами – одинадцятий.

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