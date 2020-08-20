Минай усилился двумя воспитанниками Шахтера

Украина — 19:03 3015
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Динамо официально объявило о трансфере Кравца
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Стежки Клоппа та поклоніння Гвардіолі. Томас Тухель – скандаліст, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ, а Неймара – з тіні МессіЛига чемпионов — 18:15 854
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"Яка аморальна персона – пиво, жінки…": найстарший професіональний футболіст світу обожнює київське ДинамоОвертайм — 12:00 9806
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Бавария разгромила Лион и вышла в финал ЛЧ: "ткачи" дарят надежду, неудержимые мюнхенские нападающие и триумф НойераЛига чемпионов — 19 авг 13664
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Українці в ЛЧ: Мілевський в хаосі мстить за Динамо, збірну і шокує всіх, Реброву запропонували нереальні преміальніЛига чемпионов — 19 авг 43428