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Минай усилился двумя воспитанниками Шахтера

18:41 - Читати українською
Минай усилился двумя воспитанниками Шахтера
Михаил Кополовец с новичком Миная / фото: ФК Минай

Минай продолжает усиливаться накануне старта сезона в УПЛ.

Шахтер отпустил в аренду в Миная Кирилла Меличенка и Дмитрия Павлиш, сообщает офіційний сайт закарпатців.

Минай перед дебютом в УПЛ сменил клубную эмблему

Отмечается, что игроки выступают на позициях правого и левого защитника соответственно. Добавим, что вчера минайцы объявили о трансфере Дениса Кожанова.

Напомним, что Минай впервые в своей истории вышел в УПЛ и дебютирует в Премьер-лиге матчем против Львова, который состоится 22 июля.

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