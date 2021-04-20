На встречу Львова и Миная, которая состоится завтра, 21 апреля, на стадионе Авангард в Луцке, будут допущены зрители, сообщает официальный сайт "сине-золотых".

Четверо футболистов Колоса устроили пьяный дебош в поезде после матча с Минаем, – СМИ

Такое решение вызвано тем, что Волынская область находится в "оранжевой" зоне. Львовяне, которые являются номинальными хозяевами, объявили о реализации билетов, стоимость которых составляет 40 гривен.

Заметим, Львов и Минай имеют по 18 зачетных баллов и расположились на 12 и 13 ступеньках соответственно. Команда Бессмертного лишь по дополнительным показателям опережает подопечных Цымбала.

"Луческу сварився, якщо Пятов вибивав м'яч": Юрій Роменський – про роботу з Блохіним, Шовковського і відхід із Динамо