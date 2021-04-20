На зустріч Львова та Миная, яка відбудеться завтра, 21 квітня, на стадіоні Авангард у Луцьку, будуть допущені глядачі, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих".

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Таке рішення спричинене тим, що Волинська область перебуває у "помаранчевій" зоні. Львів'яни, які є номінальними господарями, оголосили про реалізацію квитків, вартість яких становить 40 гривень.

Зауважимо, Львів та Минай мають по 18 залікових балів і розташувались на 12 та 13 сходинках відповідно. Команда Безсмертного лише за додатковими показниками випереджає підопічних Цимбала.

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