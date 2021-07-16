"Как для клуба, так и лично для меня, понижение стадиона Украина в классе стало неожиданностью, ведь команда планировала проводить свои домашние матчи именно на этой арене, которая является знаковой не только для львовского, но и для всего украинского футбола в целом.

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Мы поддерживаем позицию депутатов областного и городского советов по возврату стадиону Украина 3-й категории, которая необходима для проведения матчей уровня УПЛ, и уверены, что сыграем еще не один поединок на легендарной арене. Все это сложно, ведь в первую очередь страдают игроки и болельщики, которые представляют клуб на футбольном поле и непосредственно на трибунах.

Однако, несмотря на это, большой футбол во Львове должен быть и он будет! У нас идет переговорный процесс с руководством Арены Львов, и я надеюсь, что уже в ближайшей перспективе нам удастся достичь соглашения, которое устроит обе стороны", – цитирует Копытко официальный сайт Львова.

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