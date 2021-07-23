Євро-2020, Копа Амеріка, Ліга конференцій та Олімпіада – це, звісно ж, круто, але справжній король літа стартує лишень зараз. Новий сезон УПЛ, розширений до 16 учасників, ми чекали зі сльозами на очах, а право відкрити його випало Львову та Маріуполю. Таку вивіску важко назвати вражаючою, але драма в даному поєдинку з'явилася ще до стартового свистка.

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Перш за все, зустріч варта уваги через неймовірні пригоди львів'ян у міжсезонні. Клуб провів ребрендинг, змінивши емблему на сучасну, та провів невеличке оновлення складу, однак ледь не втратив можливість грати у рідному місті – "містяни" переїхали на стадіон "Україна", а вже наступного дня дізналися про неможливість проводити тут матчі УПЛ. Домовитись з Ареною Львів вдалося лишень тиждень тому, однак за чотири дні до старту сезону намалювувались нові проблеми – 11 футболістів та 4 тренери підхопили коронавірус, а ще п'ятеро гравців мали високу температуру.

Це доволі прикрий факт, адже у Львова не така вже й велика обойма основних гравців. За час літнього міжсезоння колектив втратив Велвеса, Філіпе, Лобая, Казлаускаса та Захарківа, підписавши Політила, Зозулю та Хамелюка – от і вся ротація складу. Анатолію Безсмертному сьогодні доведеться поламати голову над тим, як замінити хворих лідерів без серйозної просадки в класі. Хоча йому не звикати до складних умов – прийшовши в команду наприкінці минулого чемпіонату, він витягнув відверто "мертвий" Львів на 8 місце, прибивши Шахтар, Десну і Олександрію. І Маріуполь.

На зборах Львів старався не покидати рідний регіон, здебільшого спарингуючись проти колективів із Західної України. Всього було сім контрольних матчів – "містяни" переграли Минай, Верес, Поділля та тернопільську Ниву, розписавши нічию з Агробізнесом і програвши Прикарпаттю з Колосом. В усіх поєдинках були голи, але львів'яни не забивали більше двох – і лишень три рази залишили вони свої ворота "сухими" (з Минаєм, Поділлям та Нивою). Найкращим бомбардиром став Ренан (3 м'ячі).

Маріуполь провів міжсезоння набагато спокійніше. Проблеми у Остапа Маркевича традиційні – добиратися до Львова довелося 20 годин, а команда перед новим чемпіонатом знову провела масштабне оновлення складу. За літо азовці розпрощалися з Бондаренком, Сіканом, Очеретьком, Биковим, Тищенком, Сагуткіним, Кирюханцевим, Муравським, Танковським та Гальчуком. Втрати грандіозні, хоча частина цих футболістів ще може повернутись до Маріуполя.

Посилення ж виявилось дуже сирим – в центр захисту прийшов 31-річний Микицей, а в середній лінії з'явився В'юнник. Всі інші новачки прийшли з юніорського складу Шахтаря, причому двом з них (Удоду та Хромею) не має навіть 18-ти років.

Компенсувати ці проблеми повинен був збір у Туреччині, де вдалося провести три контрольних матчі. Маріуполь пропустив у них всього один гол (від Бурсаспора), здолавши сербський Пролетер (1:0) та розгромивши Полісся (3:0). Найкращим бомбардиром у міжсезонні став Кащук, якому вдалося відзначитись трьома голами.

Кадрова ситуація

Львів не називає прізвищ хворих на коронавірус. При таких шалених втратах писати якийсь орієнтовний склад просто немає сенсу.

У складі Маріуполя через дискваліфікацію матч пропустить Маслов, а В'юнник навряд чи приєднається до команди вже зараз – азовці виїхали на матч ще 20 числа, а Богдана орендували 22-го. Загалом, спрогнозувати основу гостей на сьогоднішню зустріч доволі просто, адже вибір у Остапа Маркевича невеликий.

Орієнтовні склади на матч Львів – Маріуполь

Львів: –

Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Чоботенко, Микицей, Меліченко – Чех, Петерман – Горбунов, Мишньов, Кащук – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Якби Львів виступав в основному складі, то перевагу однозначно варто було б віддати "містянам" – вони виглядали б більш зіграними, та і варіантів для ротації по ходу зустрічей вистачало б. На жаль, COVID-19 вніс свої корективи, тож нині фаворитом здається Маріуполь.

Азовці якісно провели збори, майже не пропускаючи голів – і це з доволі сирою обороною. При цьому команда зберегла доволі сильну атакувальну групу футболістів. З огляду на вищезазначені фактори, більш вірогідною сьогодні є перемога гостей.

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