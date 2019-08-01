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Львів – Динамо розсудить Пасхал, Шахтар та Карпати – Балакін: призначено арбітрів на 2-ий тур УПЛ

17:47 149 Читать на русском
Львів – Динамо розсудить Пасхал, Шахтар та Карпати – Балакін: призначено арбітрів на 2-ий тур УПЛ
Микола Балакін / Карпати

Стали відомі бригади арбітрів, які будуть обслуговувати поєдинки другого туру УПЛ 2019/20.

 

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 2-го туру чемпіонату України сезону-2019/2020.

3 серпня, субота

Маріуполь – Олександрія: Юрій Можаровський (Львів)

Десна – Ворскла: Юрій Іванов (Донецька область)

Львів – Динамо: Ігор Пасхал (Херсон)

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4 серпня, субота

Олімпік – Колос: Дмитро Крівушкін (Харків)

Зоря – СК Дніпро-1: Володимир Новохатній (Київ)

Шахтар – Карпати: Микола Балакін (Київська область)

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Микола Балакін Микола Балакін Львів - Динамо Шахтар - Карпати
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