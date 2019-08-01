Львів – Динамо розсудить Пасхал, Шахтар та Карпати – Балакін: призначено арбітрів на 2-ий тур УПЛ

Ліга Європи — 17:55 187
-
Зоря – Будучность: стартові склади на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
-
Коноплянка стане гравцем Бешикташа – турецькі ЗМІ вже знають суму трансферу і зарплату українцяТуреччина — 16:03 1668
-
Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердиктІспанія — 15:50 4638
-
"Шахтар завжди так гратиме". Камбек Циганкова, фантастичні чемпіони світу, або Чому добре без ФонсекиУкраїна — 13:30 2448
-
Зоря – Будучность: анонс матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду ЛЄЛіга Європи — 08:00 4704