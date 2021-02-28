"Бело-синие" отнеслись к матчу с одним из аутсайдеров УПЛ со всей ответственностью: команда сначала готовилась к поединку в Бельгии, а затем – непосредственно во Львове.

Киевское Динамо в преддверии матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против подопечных Виталия Шумского провело тренировку во Львове.

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"Бело-синие" готовились к поединку на базе другого представителя элитного дивизиона – Руха.

Напомним, поединок между Львовом и Динамо состоится сегодня, 28-го февраля, в 19:30.

После 15-ти туров киевляне занимают в турнирной таблице УПЛ первое место, имея в своем активе 34 очка. "Горожане" с 12-ю пунктами – предпоследние.

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