Львів – Динамо: команда Луческу напередодні матчу потренувалась на полі головного конкурента "містян" за виживання
"Біло-сині" поставились до матчу з одним з аутсайдерів УПЛ з усією відповідальністю: команда спочатку готувалась до поєдинку у Бельгії, а згодом – безпосередньо у Львові.
Київське Динамо напередодні матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги проти підопічних Віталія Шумського провело тренування у Львові.
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"Біло-сині" готувалися до поєдинку на базі іншого представника елітного дивізіону – Руха.
Нагадаємо, поєдинок між Львовом і Динамо відбудеться сьогодні, 28-го лютого, о 19:30.
Після 15-ти турів кияни посідають у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку, маючи у своєму активі 34 очки. "Містяни" з 12-ма пунктами – передостанні.
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