Во вторник, 30 января, в 22-м туре чемпионата Англии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Англия, Премьер-лига, 22-й тур

Лутон – Брайтон – 4:0

Голы: Адебайо, 1, 42, 56, Огбене, 3

Астон Вилла – Ньюкасл – 1:3

Голы: Уоткинс, 71 – Шер, 32, 36, Морено, 52 (аг.)

Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед – 3:2

Голы: Эзе, 17, 27, Олисе, 67 – Бреретон-Диас, 1, Макейти, 20

Эвертон расписал нулевую ничью с Фулхэмом – Миколенко опустился в зону вылета АПЛ

Новичок АПЛ – Лутон – на своем поле одолел Брайтон. Уже на 1-й минуте ошибка защиты "чаек" привела к голу: Адебайо головой с острого угла замкнул навес на дальнюю штангу (помог отскок от газона). Не успели подопечные Роберто Де Дзерби оправиться от шока как пропустили второй раз (на этот раз ошибся кипер).

В середине тайма травму получил опытный Милнер и продемонстрировал настоящий мастер-класс для молодежи: ветеран умело тянул время на поле с врачами, затем сходил за пределы газона, тогда вернулся в игру и только после этого с чувством выполненного долга ушел на скамейку – все это было нужно, чтобы Хиншелвуд максимально подготовился к выходу на замену и получил соответствующие инструкции.

В конце тайма Адебайо оформил дубль: Игор провалился на правом фланге, Элайджа ворвался во вратарскую и с острого угла прошил Камински. После перерыва английский форвард забил свой третий гол, сняв все вопросы относительно победителя – на Де Дзерби было больно смотреть. Лутон имел шансы еще больше унизить соперника, но ограничился четырьмя мячами.

Наконец-то прервал свою четырехматчевую серию из поражений Ньюкасл, который на выезде неожиданно разбил крепкую Астон Виллу. Шер в середине первого тайма в течение четырех минут оформил дубль, а после перерыва "сорокам" подсобил Морено, который срезал сферу в свои ворота.

На экваторе второй сорокапятиминутки Уоткинс размочил счет, забив свой 50-й гол в АПЛ (на мгновение опередил двух защитников и замкнул прострел с правого фланга). Через три минуты Олли оформил дубль и запахло камбеком, но арбитр сигнализировал об офсайде. Сократить хотя бы до минимума Вилла так и не смогла.

Настоящее голевое шоу устроили Кристал Пэлас и Шеффилд Юнайтед. Команды уже к середине первого тайма забили на двоих четыре гола – Бреретон на 1-й минуте вывел аутсайдера АПЛ вперед, а Эзе оформил дубль. После перерыва Олисе впервые в этом матче вывел "орлов" вперед и, как оказалось впоследствии, стал автором победного гола. Шеффилд с 10-ю пунктами и дальше остается последним.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ